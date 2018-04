Bülach (ots) -



Hans R. Rüegg war seit 1993 Mitglied des Verwaltungsrats der

Vetropack Holding AG und Verwaltungsratspräsident seit 2005. Sein

Rücktritt erfolgte altershalber an der ordentlichen

Generalversammlung vom Freitag, 20. April 2018.



Die Generalversammlung hat Claude R. Cornaz heute wieder zum

Mitglied des Verwaltungsrats gewählt und gleichzeitig als dessen

Präsident bestimmt. Claude R. Cornaz war von 2000 bis 2017 CEO und

Delegierter des Verwaltungsrats der Vetropack-Gruppe.



