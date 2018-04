ROUNDUP: Ericsson profitiert von Sparkurs - Aktie hebt ab

STOCKHOLM - Die Bemühungen des Vorstandschefs Börje Ekholm, den kriselnden Netzwerkausrüster Ericsson wieder in die Spur zu bringen, beginnen sich auszuzahlen. So fielen die Zahlen für das erste Quartal deutlich besser aus als von Analysten erwartet. Dabei profitierte der Konzern von Ekholms striktem Sparkurs. Die Aktie hob am Freitagmorgen ab und lag zuletzt mit rund 14 Prozent im Plus.

ROUNDUP: Hypotheken-Altlasten brocken General Electric Milliardenverlust ein

BOSTON - Altlasten haben der kriselnden US-Industrie-Ikone General Electric zu Jahresbeginn die Bilanz verhagelt. Eine hohe Rückstellung aufgrund von Ermittlungen der US-Justiz wegen zweifelhafter Hypothekengeschäfte vor der Finanzkrise sorgten im ersten Quartal für einen Verlust von 1,2 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Freitag mitteilte.

ROUNDUP: Neuer Mitspieler im Innogy-Deal von Eon und RWE

ESSEN - In den Deal von RWE und Eon zur Zerschlagung des Essener Energiekonzerns Innogy mischt sich eine weitere Partei ein. Innogy liege eine Anfrage für seine Geschäftsaktivitäten in der Tschechischen Republik vor, teilten die Essener am Freitag mit. Man werde deshalb eine Buchprüfung für diese Aktivitäten ermöglichen und ausgewählte Informationen zur Verfügung stellen.

ROUNDUP 2/Diesel-Ermittlungen: Porsche-Manager in Untersuchungshaft

STUTTGART - Nach der Diesel-Razzia bei der VW-Tochter Porsche haben die Ermittler einen Manager des Stuttgarter Autobauers in Untersuchungshaft genommen. Darüber informierte Vorstandschef Oliver Blume die Mitarbeiter am Freitag in einem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Es bestehe Verdunkelungs- und Fluchtgefahr, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Autobauer weist die Vorwürfe zurück.

Thyssenkrupp-Chef unter Druck - Kritik an Cevian

ESSEN - Vor dem Hintergrund von Verzögerungen bei der geplanten Stahlfusion mit Tata hat Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger seinen Kurs mit Nachdruck verteidigt. "Ich halte es aus, wenn andere sagen, das dauert mir zu lange", sagte Hiesinger dem Magazin "Wirtschaftswoche" (Freitag). Hiesinger wies dabei ausdrücklich die anhaltende Kritik des Thyssenkrupp-Großaktionärs Cevian zurück. "Er vermittelt den Eindruck, dass wir als Unternehmen stehen geblieben wären. Das ist nicht so", sagte Hiesinger.

Barclays-Chef kommt in Schnüffel-Affäre glimpflich davon

LONDON - Der Chef der Barclays Bank kann seinen Job trotz einer Affäre um Schnüffeleien behalten. Die britische Finanzaufsicht sieht zwar ein Fehlverhalten von Jes Staley als erwiesen an und will deshalb ein Bußgeld in nicht genannter Höhe gegen ihn verhängen. Gleichzeitig erachtet sie den Manager jedoch als uneingeschränkt geeignet für den Chefposten einer der größten Banken des Landes, wie Barclays am Freitag in London mitteilte. Der Kurs der Aktie stieg daraufhin im frühen Handel leicht an.

ROUNDUP/Facebook-Manager: Wollen nach Datenskandal Vertrauen wiedergewinnen

BERLIN - Ein ranghoher Facebook-Manager hat im Bundestag versichert, dass das Online-Netzwerk nach dem jüngsten Datenskandal verlorenes Vertrauen wiedergewinnen wolle. Das Online-Netzwerk hoffe auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit Parlament und Regierung in Deutschland, sagte Joel Kaplan, einer der Politik-Verantwortlichen von Facebook, in einer Ausschusssitzung am Freitag. Er wiederholte in der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Digitale Agenda sowie Recht und Verbraucherschutz Facebooks Eingeständnis, dass der Datenabfluss an die Analysefirma Cambridge Analytica ein Vertrauensbruch gewesen sei, den das Online-Netzwerk bedauere.

Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser bekommt Preisdruck zu spüren

LONDON - Der Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser ist zu Jahresbeginn langsamer gewachsen als erwartet. Als belastend erwies sich der anhaltende Preisdruck in der Hygienesparte. Im ersten Quartal stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis - also bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe - im Jahresvergleich um 2 Prozent auf 3,1 Milliarden britische Pfund (3,6 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Freitag in London mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Plus von 2,6 Prozent gerechnet.

ROUNDUP: Deutsche Bank überwacht Einhaltung von Regeln mit mehr Mitarbeitern

FRANKFURT - Die Deutsche Bank will als Lehre aus teuren Rechtsstreitigkeiten künftig mit noch mehr Mitarbeitern die Einhaltung von Regeln überwachen. "In den Bereichen Regulierung, Compliance und Kampf gegen die Finanzkriminalität haben wir derzeit etwa 2600 Mitarbeiter. Ende des Jahres dürften es 3000 sein", sagte Regulierungsvorstand Sylvie Matherat den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" (Freitag). Die Französin hatte den Vorstandsposten 2015 übernommen. Damals arbeiteten in den von ihr genannten Bereichen des größten deutschen Geldhauses weniger als 2000 Beschäftigte.

