Nach einer Woche, 459.399 km und 20.658 gehandelten Dosen kamen die Red Bull Can You Make It? Teams in Amsterdam an, wo sie das Ende einer unvergesslichen Reise feierten. 198 der 200 Teams überquerten die Ziellinie, nachdem sie ohne Geld oder Handy unterwegs waren und nur Red Bull-Dosen als Währung verwenden durften.

Die Teams begegneten unterwegs zahlreichen Herausforderungen und mussten auf der Reise viele Tests bestehen. Vom Trampen über Hunderte von Kilometern bis zum Tauschhandel für Flugtickets mussten die Teilnehmer sich mit Charme ihren Weg durch verschiedene Länder bahnen und guten Teamgeist an den Tag legen, wobei sie auf die großzügige Hilfe der Menschen angewiesen waren, denen sie auf ihrer Reise begegneten.

Insgesamt wurden 40 verschiedene Transportmittel genutzt, wie kommerzielle Flüge, Hubschrauber, Fahrräder, Schnellboote und natürlich die eigenen Füße. Die Teams durchquerten 21 Länder und begegneten unterschiedlichen Witterungsbedingungen, Kulturen und Gebräuchen.

Team G I T errang mit dem besten Gesamtwert von 655 Punkten den ersten Platz. Das aus drei Studenten bestehende Team steuerte erfolgreich sechs Checkpunkte an, legte 4140 km zurück und handelte unterwegs mit 23 Dosen Red Bull. Team FreeRiders landete mit 648 Punkten auf dem zweiten und Team Naughty Boys mit 639 Punkten auf dem dritten Platz.

Als Sieger wird Team G I T in den Genuss einer immersiven, unvergesslichen Erfahrung von Destination Red Bull kommen.

Das abschließende Zusammenfassungsvideo finden Sie hier: https://www.redbullcontentpool.com/international/AP-1VD1BZ1BS1W11

Gesamtstatistik: Insgesamt zurückgelegte Distanz: 459.399 km Insgesamt erreichte Länder: 21 Insgesamt gehandelte Dosen: 20.658 Insgesamt verwendete Transportarten: 40 Folgen Sie dem Event in den sozialen Medien: Facebook: https://www.facebook.com/redbullcanyoumakeit/ Instagram: canyoumakeit18

Über Red Bull Can You Make It?

Red Bull Can You Make It? fordert aus drei Universitätsstudenten bestehende Teams zum Abenteuer ihres Lebens heraus. Teams aus verschiedenen Ländern weltweit haben sieben Tage Zeit, um quer durch Europa zu reisen, wobei sie nur Red Bull als Währung verwenden dürfen. Ein tägliches Social Highlight-Programm folgt den Geschichten während der Woche und die Preisvergabe erfolgt anhand von drei Faktoren: Checkpoint Challenges, Social Following und Bestehen von Aufgaben auf einer Abenteuerliste. Es geht nicht darum, als erstes Team ans Ziel zu kommen, sondern unterwegs viele Abenteuer zu erleben. Eine Reise, bei der es auf Charme und Strategie ankommt und nur eine Frage gilt: CAN YOU MAKE IT?www.redbullcanyoumakeit.com

