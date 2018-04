Die Energieriesen E.ON und RWE haben bei ihrer schon fast als Selbstläufer gehandelten Zerschlagung der RWE-Tochter Innogy ungebetenen Besuch bekommen. Ein nicht näher genannter Investor habe Geschäftsaktivitäten in Tschechien ins Visier genommen, teilte Innogy am Freitag mit. Dieser bekomme einen Einblick in die Bücher. Er habe auch bestimmte...

