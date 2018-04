Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach der gewährten Buchprüfung durch einen Kaufinteressenten für die tschechischen Aktivitäten der Tochter Innogy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Vor dem Hintergrund des Zerschlagungsdeals zwischen Eon und RWE könne dies auf den ersten Blick wirken, als ob das Management von Innogy den Quertreiber spiele, schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Viel wahrscheinlicher sei allerdings, dass man damit genau im Sinne der Anteilseigner handle. Die in Frage kommenden Bereichen seien ohnehin eher klein und wohl Thema für die Wettbewerbshüter./ag/edh Datum der Analyse: 20.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0086 2018-04-20/15:52

ISIN: DE000ENAG999