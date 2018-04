Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Novartis nach Zahlen zum ersten Quartal von 91 auf 88 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Pharmakonzerns seien weitgehend "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau sei die Aktie der Schweizer immer noch ordentlich bewertet./edh/ag Datum der Analyse: 20.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0091 2018-04-20/15:59

ISIN: CH0012005267