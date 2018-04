In den USA steht weiterhin die Berichtssaison im Fokus, die dort bereits in vollem Gange ist. Gestern verhalf dies dem Dow Jones aber nicht zu Zugewinnen. Er ging 0,34 Prozent schwächer aus dem Handel. Wie er heute erwartet wird, erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.