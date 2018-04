Schwarzes Gold feiert das Comeback des Jahres. Das war der Titel einer Geschichte, die an dieser Stelle Ende des letzten Jahres erschienen ist. Zu diesem Zeitpunkt kostete Öl der Sorte Brent knapp 64 Dollar je Fass. Heute sind es 74 - Tendenz steigend.Was Autofahrer weniger freut, ist Balsam auf der geplagten Opec-Seele. Am heutigen Freitag kam die Organisation Erdöl exportierender Länder in der saudischen Hafenstadt Dschidda mit Russland und anderen Partnern zusammen, um über ihre weitere Vorgehensweise zu verhandeln. Nichts deutet auf eine Lockerung der Produktionseinschränkungen hin. Im Gegenteil: Gerade dem weltgrößten Erdölförderer Saudi-Arabien ist an einem hohen Ölpreis gelegen. Und dies derzeit nicht nur, um des Budgets willen. Der staatliche Ölproduzent Saudi Aramco soll noch in diesem Jahr an die Börse gebracht werden. Ein hoher Ölpreis würde die Bewertung des Giganten im Vorfeld in die Höhe treiben und wohl den Erfolg des IPOs sicherstellen.Saudi Aramco - ein Gigant strebt an die BörseSaudi Aramco ist die größte Erdölfördergesellschaft der Welt und laut dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman zwei Billionen US-Dollar wert. Nur fünf Prozent des Staatskonzerns sollen an die Börse gebracht werden - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...