New York - Den US-Börsen fehlt zu Wochenschluss weiterhin der Schwung. Der Dow Jones Industrial gab am Freitag im frühen Handel um 0,31 Prozent auf 24'588,74 Punkte nach. Deutliche Kursgewinne nach Zahlen bei General Electric reichten nicht aus, um dem Leitindex ins Plus zu hieven. Nach einem starken Wochenauftakt und zuletzt zwei schwächeren Handelstagen steuert das Kursbarometer der Wall Street aber weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...