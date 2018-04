Bislang ist hinter den Kulissen über die Sanierung von Opel verhandelt worden. Nun eskaliert der Konflikt in aller Öffentlichkeit.

Wolfgang Schäfer-Klug steht seit sechs Jahren an der Spitze des Opel-Betriebsrates. Gerade ist er für vier weitere Jahre in diesem Amt bestätigt worden. Es hat den Anschein, als ob er sich manchmal doch die alten Zeiten zurückwünscht, in denen noch General Motors in Rüsselsheim regierte. "Wir würden gerne wissen, was Carlos Tavares mit Opel vor hat", beklagt sich Schäfer-Klug über den Vorstandsvorsitzenden seines französischen Mutterkonzerns PSA (Peugeot, Citroën).

In der laufenden Auseinandersetzung um die Standortsicherung der deutschen Opel-Werke verbreite der Mutterkonzern von Tag zu Tag immer wieder neue Unwahrheiten. Der Vorwurf wiegt schwer: "Das ist Propaganda-Krieg, und das ist nicht gut für Opel."

Während PSA für die meisten anderen europäischen Opel-Fabriken bereits neue Vereinbarungen zur Standortsicherung abgeschlossen hat, wird um die Zukunft der Opel-Werke in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach noch gerungen.

Die Forderungen des Unternehmens an die knapp 20.000 deutschen Opel-Standorten sind für den Betriebsrat und die IG Metall nur schwer zu verdauen. Auf die anstehende Tariferhöhung von 4,3 Prozent mag niemand so schnell verzichten, ebenso wenig auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Zumal die Opel-Beschäftigten auch schon unter dem früheren Eigentümer General Motors (GM) immer wieder Zugeständnisse bei den Tarifgehältern machen mussten, damit die Arbeitsplätze bei Opel erhalten blieben.

Dass sich der Betriebsrat erstmals mit deutlicher Schärfe in der Öffentlichkeit gegen das eigene Unternehmen wendet, ist ein Bruch mit der Gesprächskultur der vergangenen Jahre. Bislang hatte auch die Arbeitnehmerseite stets auf vertrauliche Gespräche mit dem Unternehmen hinter den Kulissen gesetzt. Dass Schäfer-Klug jetzt einen Hilferuf über die Medien absetzt, deutet auf einen neuen Vertrauensverlust zwischen den Verhandlungspartnern hin.

Schäfer-Klug deutete am Freitag bei einem Pressegespräch in Frankfurt zwar grundsätzliche Gesprächsbereitschaft an. "Wir sind nicht naiv", sagt er. ...

