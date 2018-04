Alphabet hat in den vergangenen Tagen wieder eine schöne Bewegung nach oben eingeschlagen. Die Aktie des Internet-Giganten "Google" ist auf dem Weg nach oben zwischenzeitlich wieder etwas zurückgeworfen worden. Dies jedoch war in erster Linie auf die schlechte Stimmung unter den Technologie-Aktien zurückzuführen, meinen charttechnische Analysten. Dies sei eine Phase gewesen, die an der übergeordneten Situation nichts ändert, heißt es. Das Unternehmen hat mit seiner Aktie einen charttechnischen ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...