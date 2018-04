Moskau (ots/PRNewswire) -



Das Kultur- und Massenmedienministerium der Russischen Föderation gab bekannt, dass die Fans des FIFA World Cup 2018 rund 500.000 FAN-IDs bestellt haben.



Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:



50 % der FAN-IDs wurden von Bürgern der Russischen Föderation bestellt. Bürger der Vereinigten Staaten bestellten 22.500 FAN-IDs, Mexiko 16.000, China 14.500, Kolumbien 14.200, Argentinien fast 13.000, Peru 12.000, Deutschland 10.600, Brasilien 9.700, Ägypten 8.000, und es folgen weitere Länder.



25 % der 500.000 FAN-IDs wurden von Frauen bestellt.



50 % der bestellten FAN-IDs fallen in den Altersbereich von 25 bis 44 Jahren. 8 % der FAN-IDs wurden von einem Publikum unter 17 Jahren bestellt.



FAN-ID ist eine personalisierte Zuschauerkarte. Es ist ein einzigartiges von der Russischen Föderation entwickeltes Projekt speziell für den FIFA World Cup 2018. FAN-ID ist ein persönliches Dokument, das kostenlos für alle Turnierspiele ausgegeben wird. Jeder Zuschauer, der ein Matchticket erworben hat, muss sich eine FAN ID abholen. Dazu muss man ein Bewerbungsformular auf http://www.fan-id.ru/ ausfüllen oder sich bei einem der FAN-ID-Vertriebszentren in Russland registrieren. In Verbindung mit einer Eintrittskarte bietet die FAN-ID allen Zuschauern schnellen und bequemen Zugang zu den Stadien.



Ausländische Bürger und staatenlose Personen können mit einer FAN-ID ohne Visum in Russland einreisen - 10 Tage vor Beginn des ersten Spiels des FIFA World Cup 2018 bis zum Tag des letzten Spiels. Das bedeutet, dass man mit einer FAN-ID ab 4. Juni bis zum 15. Juli in Russland einreisen kann. FAN-ID-Besitzer müssen das Land spätestens am 25. Juli 2018 verlassen.



Darüber hinaus berechtigt die FAN-ID den Inhaber zu kostenlosen Fahrten mit Sonderzügen, die zwischen den Gastgeberstädten des FIFA World Cup 2018 verkehren, sowie mit dem öffentlichen Nahverkehr in den Gastgeberstädten an Spieltagen.



Sie erhalten eine FAN-ID in den folgenden FAN-ID-Vertriebszentren in Russland: die internationalen Büros von Rossotrudnichestvo, VFS-Visazentren weltweit oder über eine Bestellung mit Postversand.



Für eine detaillierte Statistik nach Ländern in Bezug auf die Anzahl der bestellten FAN-IDs können Vertreter der Massenmedien an media@minsvyaz.ru schreiben.



(Photo:



Video:



https://www.multivu.com/players/uk/8312451-2018-fifa-world-cup-fan -ids/



