Eigentlich könnte auf der IWF-Frühjahrstagung die Stimmung gut sein. Doch der Handelsstreit mit den USA überschattet die gute wirtschaftliche Lage.

Auf ein peinliches Singen wie einst bei der Kanzlerin in Brüssel wurde Gott sei Dank verzichtet. Stattdessen gratulierte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) Bundesbank-Chef Jens Weidmann zu seinem 50. Geburtstag auf trocken hanseatische Art:

"Happy Birthday, Mr. Bundesbank-Präsident."

Nach ihrer obligatorischen gemeinsamen Pressekonferenz im Rahmen der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat der Finanzminister dann auch noch ein Geschenk für Weidmann parat. Scholz überreicht Weidmann ein rotes Trikot der Washington Capitals, beflockt mit Weidmanns Namen und einer großen 50.

Die Stimmung auf der IWF-Tagung könnte prächtig sein. Der Bundesbank-Chef feiert runden Geburtstag, die Konjunktur in Deutschland läuft auf Hochtouren, und selbst im Konflikt um Schuldenerleichterungen für Griechenland gab es zuletzt deutliche Annäherung.

Doch immer, wenn eine Krise sich gelegt hat, poppt an anderer Stelle die nächste auf: In den Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs war der Streit um die Handelspolitik das dominierende Thema. Am 1. Mai läuft die Frist aus, die US-Präsident Donald Trump den Europäern gesetzt hat, um auf seine Forderungen wie etwa Zollsenkungen zu reagieren. Ob bis dahin eine Einigung gelingt, ist ungewiss. In den Gesprächen am Rande des IWF war die Stimmung düster, wie Teilnehmer berichten. Ob eine Einigung gelinge, sei keinesfalls sicher.

Ein ...

