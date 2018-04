Der Insolvenzverwalter will so die Gläubiger des insolventen Modulherstellers nicht weiter schädigen. Im Hinblick auf die Investorengespräche sei das Interesse der Bieter allerdings groß.Der vorläufige Insolvenzverwalter der Calyxo GmbH Lucas Flöther hat die Verkaufsverhandlungen für den Geschäftsbetrieb des insolventen Solarmodul-Herstellers aufgenommen. Dabei sehen die Chancen für eine zeitnahe Investorenlösung gut aus, wie der Insolvenzverwalter über seine Kanzlei Flöther & Wissing am Freitag mitteilen lässt. "Das Interesse der Bieter ist groß und ich bin zuversichtlich, dass wir Teile des ...

