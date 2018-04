Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich auch am Freitag vorwiegend an den Seitenrändern aufgehalten. Wie schon während der vergangenen zwei Handelstage lautete das Motto weiterhin Abwarten. Die neue Woche könnte nämlich für den deutschen Leitindex richtungweisend werden. Der Dax beendete den Tag mit minus 0,21 Prozent auf 12 540,50 Punkte, womit sich sein Wochenplus dennoch auf 2,6 Prozent beläuft.

Für den Index der mittelgroßen Unternehmen MDax ging es zum Wochenschluss um 0,14 Prozent auf 25 983,35 Punkte abwärts. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,56 Prozent auf 2623,86 Punkte./ck/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0218 2018-04-20/17:56