Der Cable könnte kurzfristig tiefer gehen, schrieben die Experten der japanischen UOB Group in einem täglichen Marktkommentar. Wichtige Zitate Wir hatten gestern einen schwächeren GBP erwartet, der Ausverkauf hat aber selbst unsere aggressive Einschätzung übertroffen. Schließlich sank der GBP/USD in der Nacht zum Freitag in der Spitze auf 1,4069 Dollar. ...

