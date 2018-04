Der Kiwi-Dollar sollte in den nächsten Wochen weiter in Richtung 0,7190 Dollar abgleiten, schrieben die Experten der UOB Group in einem täglichen Kommentar. Wichtige Zitate: Wir hatten den NZD/USD seitwärts erwartet - das war falsch. Der neuseeländische Dollar kollabierte in der Spitze auf 0,7260 Dollar. Das Abwärtsmomentum ist stark, so dass wir uns ...

