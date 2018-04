Medienmitteilung

Zürich, 20. April 2018

Digitale Ausrichtung von Investis schreitet weiter voran - Beteiligung an Yetivisit SA

Investis beteiligt sich an einem weiteren Start-up Unternehmen im Bereich digitaler Immobiliendienstleistungen und erwirbt 40% des Aktienkapitals der im Kanton Freiburg ansässigen Yetivisit SA. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Investis ist überzeugt vom Geschäftsmodell von Yetivisit. Diese betreibt eine SaaS Plattform (Software as a Service) für die Erstellung von virtuellen 360° Rundgängen, zur professionellen Darstellung bestehender oder geplanter Liegenschaften. Weitere Informationen unter: www.yetivisit.com (http://www.yetivisit.com)

