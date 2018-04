Medienmitteilung

Generalversammlung der Arbonia AG genehmigt alle Anträge

Arbon, 20. April 2018 - Die Aktionärinnen und Aktionäre der Arbonia AG haben an der heutigen Generalversammlung alle Anträge des Verwaltungsrats gutgeheissen. Der Jahresbericht, die Konzern- und die Jahresrechnung sowie die Abstimmungen über die Vergütungen wurden genehmigt und alle zur Wiederwahl angetretenen Verwaltungsratsmitglieder bestätigt. Ebenfalls wurden drei Statutenänderungen bewilligt.

Arbonia vermeldet zudem die erfolgreiche Platzierung eines Schuldscheins in Höhe von EUR 125 Millionen

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Arbonia AG haben an der heutigen 31. ordentlichen Generalversammlung den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2017 genehmigt und erteilten dem Verwaltungsrat sowie der Konzernleitung Entlastung für das vergangene Geschäftsjahr. Die Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2017 sowie die Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Amtsjahr 2017/2018, welche erstmals retrospektiv erfolgte, wurde ebenfalls gutgeheissen. Den Statutenänderungen zur Erhöhung des genehmigten und bedingten Kapitals um CHF 57'960'000 durch Ausgabe von höchstens 13'800'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 4.20 wurde zugestimmt.

Die sieben zur Wiederwahl angetretenen Verwaltungsratsmitglieder Alexander von Witzleben, Peter Barandun, Peter E. Bodmer, Heinz Haller, Markus Oppliger, Michael Pieper und Thomas Lozser wurden in ihrem Amt bestätigt und für eine einjährige Amtsperiode wiedergewählt. Alexander von Witzleben wurde zudem als Präsident bestätigt. Dr. Rudolf Huber verzichtete auf seine Wiederwahl als Verwaltungsrat. Somit verkleinert sich das Gremium auf sieben Mitglieder.



Schuldschein in der Höhe von EUR 125 Mio. platziert

Die Arbonia vermeldet die erfolgreiche Platzierung eines Schuldscheindarlehens in Höhe von EUR 125 Mio. Der Schuldschein wurde mit Laufzeiten von 5, 7 und 10 Jahren mit jeweils fester Verzinsung aufgelegt.

Das Schuldscheindarlehen war deutlich überzeichnet und wurde von institutionellen Investoren sowie Grossbanken und Sparkassen aus dem In- und Ausland gezeichnet. Insgesamt nahmen knapp 40 Investoren an der Transaktion teil. Aufgrund der starken Nachfrage wurde das Volumen der ursprünglichen Platzierung von EUR 75 Mio. auf EUR 125 Mio. erhöht. Die Zinszahlungen für den Schuldschein basieren auf dem EUR-Mid-Swap.

Die Einnahmen dienen allgemeinen Unternehmenszwecken.

Gemeinsame Arrangeure der erfolgreichen Platzierung waren Commerzbank und Landesbank Baden-Württemberg.

Weitere Informationen zur Arbonia finden Sie auf der Webseite www.arbonia.c (http://www.arbonia.ch/)om.

Die Arbonia ist ein fokussierter Gebäudezulieferer, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist und den Hauptsitz in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz) hat. Die Unternehmung ist weltweit mit eigenen Vertriebsgesellschaften sowie mit Vertretungen und Partnern in mehr als 70 Ländern aktiv. Die Hauptproduktionsstätten befinden sich in der Schweiz, Deutschland, Tschechien, Polen, der Slowakei und Italien. Insgesamt sind rund 7'600 Mitarbeitende beschäftigt.

Die Divisionen der Arbonia sind in folgenden Bereichen tätig: Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Sanitär, Fenster und Aussen- und Innentüren.