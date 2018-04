(neu: Expertenstimmen)

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Bei General Electric (GE) haben vorgelegte Zahlen den leidgeprüften Aktionären am Freitag neue Hoffnung gemacht. Nach einer schon erfreulichen Entwicklung in den vergangenen Tagen rückten sie zuletzt nochmals um 3,72 Prozent auf 14,51 US-Dollar vor, weil der Industriekonzern besser in das Jahr gestartet war als erwartet. Im frühen Handel waren sie sogar kurz über die Marke von 15 Dollar gestiegen, was den höchsten Stand seit fast sechs Wochen bedeutet hatte.

Der Markt reagierte zum Wochenschluss erleichtert darauf, dass der von Analysten befürchtete Rückgang beim bereinigten Gewinn ausgeblieben war. Je Aktie war er von 0,14 US-Dollar im Vorjahr auf 0,16 Dollar gestiegen. Nach mehreren Quartalen mit eindeutig negativen Nachrichten fühlten sich die Zahlen "nicht so schlecht" an, sagte Analyst Stephen Tusa von JPMorgan. Er schränkte jedoch ein, dass das Ergebnis mit mehreren diskussionswürdigen Aspekten immer noch nicht sauber sei. Überraschend schwach sei etwa der Free Cashflow.

Analyst Joe Ritchie von Goldman Sachs sprach denn auch von "klar übertroffenen Erwartungen" beim operativen Ergebnis und wertete es dabei als besonders erfreulich, dass fast alle Geschäftsbereiche dazu beigetragen hätten. Angesichts der pessimistischen Grundstimmung zur Aktie und geringer Erwartungen rechnet er nun kurzfristig mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung - auch wenn er nach wie vor ein Fragezeichen hinter den bestätigten Ausblick setzt, der ihm ambitioniert erscheine.

Die GE-Aktie befindet sich seit Weihnachten 2016 auf Talfahrt, von der sie sich bis heute nicht nachhaltig erholen konnte. Damals über 32 US-Dollar stehend, ist sie derzeit weniger als die Hälfte wert. Der Konzern steckt in einem tiefgreifenden Umbau, der bislang aber nur holprig verläuft. Bei knapp unter 13 Dollar scheint die Aktie zuletzt aber vorläufig einen Boden gefunden zu haben. Seither hat sie nun etwa 17 Prozent an Wert gewonnen./tih/tos

