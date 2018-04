ZÜRICH (Dow Jones)--Zweigeteilt mit fast gleich vielen Gewinnern und Verlierern hat sich der Schweizer Leitindex SMI am Freitag ins Wochenende verabschiedet. Unter dem Strich büßte er 0,3 Prozent ein auf 8.808 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 57,44 (zuvor: 57,85) Millionen Aktien. Echte neue Impulse gab es nicht und weil in den USA die Kurse nach den Vortagesverlusten erneut nachgaben, hielten sich die Käufer zurück.

An der Spitze standen Swatch mit einem Plus von 1,5 Prozent vor Swisscom mit plus 1,4 Prozent, am Ende des Tableaus Novartis, die um 1,6 Prozent und Sika, die um 1,1 Prozent nachgaben. Ansonsten blieben die Kursveränderungen unter 1 Prozent.

ABB schlossen 0,3 Prozent höher mit 23,68 Franken. Die Analysten der UBS hatten das Ziel für die Aktie leicht erhöht auf 22,60 Franken. Dank des günstigen, sich abzeichnenden Auftragstrends erwarten sie einen um 3 Prozent zulegenden Umsatz im laufenden Jahr. UBS verteuerten sich am letzten Handelstag vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen um ein halbes Prozent.

In der zweiten Schweizer Reihe erhöhten sich Inficon um 4 Prozent. Das Unternehmen hatte neue Höchstwerte bei Umsatz und Betriebsgewinn gemeldet und zudem den Ausblick bekräftigt. Der Umsatz erreichte 110,77 Millionen Dollar, ein Zuwachs von 25,1 Prozent zum Vorjahr. Der Betriebsgewinn wuchs um 17,6 Prozent auf 24,6 Millionen Dollar.

