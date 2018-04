Zürich (awp) - Der Bauzulieferer Arbonia hat ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 125 Millionen Euro platziert. Das Schuldscheindarlehen sei deutlich überzeichnet gewesen und von institutionellen Investoren sowie Grossbanken und Sparkassen aus dem In- und Ausland gezeichnet worden, teilt Arbonia am Freitagabend mit. Aufgrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...