Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag mit etwas tieferen Kursen beendet. Nach einem gehaltenen Start haben die Kurse im Tagesverlauf stetig leicht nachgegeben, wobei das Tief am Nachmittag erreicht wurde. Am Tag des kleinen Optionsverfalls belasteten insbesondere die Abgaben in den Schwergewichten Novartis, Roche und Nestlé den Gesamtmarkt. Insgesamt präsentiert sich das Handelsgeschehen zum Wochenschluss aber ruhig. Ein Thema war aber der weiterhin schwächelnde Franken, zu dem der Euro im frühen Handel erneut für eine Weile über 1,20 CHF stieg.

Die Aktien befanden sich zum Wochenschluss weiterhin auf Richtungssuche. Zum zweiten Mal in Folge resultierte allerdings ein kleines Wochenplus. Die Nervosität wegen der militärischen Intervention der westlichen Mächte in Syrien habe sich zwar etwas gelegt, hiess es in Börsenkreisen. Gleichwohl wurde aber davor gewarnt, die geopolitischen Spannungen zu unterschätzen. Dasselbe gelte für den globalen Handelsstreit, welcher bei einer Eskalation die Märkte jederzeit wieder zurückwerfen könnte.

Der Swiss Market Index (SMI) verlor 0,29% auf 8'807,80 Punkte. Im Wochenvergleich ergab sich dennoch ein bescheidenes Plus von 0,4%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab um 0,04% auf 1'461,55 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,24% auf 10'409,15 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln schloss gut ein Drittel ...

