Wenn der Schlüsseldienst kommen muss, kann es teuer werden. Immer wieder klagen Kunden über Wucherpreise. In Kleve läuft ein Prozess gegen die "Schlüsseldienst-Mafia". Wie schützen sich Kunden vor unseriösen Anbietern?

"Als ich den Preis sah, war ich geschockt", berichtet eine Frau aus Gifhorn vor dem Klever Landgericht über ihre Schlüsseldienst-Erfahrung. 1090 Euro sollte sie dafür bezahlen, dass ein Monteur der "Deutschen Schlüsseldienst-Zentrale (DSZ)" ihre Tür öffnet. "Wir wollten eine Firma aus Gifhorn, weil wir bereits von Betrug bei Schlüsseldiensten gehört hatten." Dass sie aber statt bei einem örtlichen Dienstleister in der Zentrale einer deutschlandweit agierenden Firma landete, war ihr nicht bewusst. Eine andere Zeugin - ebenfalls Opfer der DSZ - berichtete, sie habe den Schlüsselnotdienst wegen eines Türdefekts gerufen. Die Rechnung für die Türöffnung sei letztlich vier Mal so hoch gewesen wie ursprünglich am Telefon besprochen. Statt 300 Euro sollte die Frau 1200 Euro zahlen. Als sie sich beschwerte, ging der Monteur auf 1090 Euro herunter. Mehr aber nicht.

Wegen dieser und über tausend ähnlicher Fälle stehen seit Januar ein 57-Jähriger und sein 37 Jahre alter Komplize in Kleve vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Betrug und Wucher in über 1000 Fällen vor. Unter dem Namen "Deutsche Schlüsseldienst-Zentrale (DSZ)" warben sie deutschlandweit für ihren Schlüsseldienst-Service von angeblich ortsansässigen Betrieben.

Örtliche Vorwahlen sollten diesen Schein waren. Dabei landeten die Kunden in einer Zentrale in Geldern, die regionale Monteure schickte. Die öffneten für teils horrende Summen Türen in ganz Deutschland. Durch unnötige Arbeiten und Beschädigungen lagen die Preise für die Türöffnungen deutlich höher als gerechtfertigt. So ergaunerten sich Monteure und die beiden Geschäftsführer wohl hunderttausende Euro über fast zehn Jahre.

Die sogenannte "Schlüsseldienst-Mafia" ist ein besonders schwerwiegender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...