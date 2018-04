Mainz (ots) - Woche 17/18 Sonntag, 22.04.



5.40 Märkte Im Bauch von Barcelona



6.25 Nelson Müllers Landpartie Von Jägern, Kartoffelbauern und Thüringern Deutschland 2015



7.05 Mit dem Fahrrad um die Welt 365 Tage Abenteuer



7.50 Venedig am Limit - Zwischen Schönheit und Tourismus Deutschland 2017



8.20 Das unsichtbare Venedig - Hinter den Fassaden Großbritannien 2016



9.05 Meran - Gletscher, Glamour und Geheimtipps



9.35 Mythos Capri Dolce Vita und Legenden Deutschland 2014



10.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



10.05 Die schwersten Unglücke der DDR Gefährliche Technik vom großen Bruder Deutschland 2016



11.05 Die schwersten Unglücke der DDR Schuld ist nie der Sozialismus Deutschland 2016



12.05 Goodbye DDR Kati und der schöne Schein



12.50 Goodbye DDR Erich und die Mauer



13.35 Immer bereit - Junge Pioniere in der DDR Deutschland 2015



14.20 ZDFzeit Nicht alles war schlecht DDR - Sehnsucht, Trotz und Rock 'n' Roll Deutschland 2013



15.05 ZDF-History Das Wunder von Berlin - Die Dokumentation Deutschland 2008



15.50 Leben in der Sperrzone Sparnberg in der DDR Deutschland 2014



16.40 Die letzte Truppe und der Fall der Mauer Deutschland 2014



17.25 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Tödliche Tabus Deutschland 2017



18.10 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Im Fadenkreuz der Stasi Deutschland 2017



18.55 ZDF-History Die geheimen Mordermittler der DDR Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 DDR mobil - Hoch hinaus mit Interflug Deutschland 2017



23.55 DDR mobil - Zwischen Reichsbahn und Rasendem Roland Deutschland 2017



0.40 Immer bereit - Junge Pioniere in der DDR Deutschland 2015



1.25 Aufstieg und Fall des Kommunismus Karl Marx und die Idee Deutschland 2016



2.10 Aufstieg und Fall des Kommunismus Der Weg in die Revolution Deutschland 2016



2.55 Aufstieg und Fall des Kommunismus Revolution in Russland Deutschland 2016



3.40 Aufstieg und Fall des Kommunismus Rotes Scheitern und roter Terror Deutschland 2016



4.25 Aufstieg und Fall des Kommunismus Stalins Terror Deutschland 2016



Woche 17/18 Montag, 23.04.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.10 Aufstieg und Fall des Kommunismus Der Eiserne Vorhang Deutschland 2016



5.55 Aufstieg und Fall des Kommunismus Der Kalte Krieg Deutschland 2016



6.40 Terra X Schliemanns Erben Gefahr an Roms Grenzen - Der Limes



7.20 Terra X Schliemanns Erben Grenzwall gegen die Barbaren - Der Limes



8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.05 Rätsel der Geschichte Das Kolosseum in Rom USA 2012



8.50 Ursprung der Technik Taktiken antiker Spezialeinheiten



9.35 Ursprung der Technik Rekorde der Antike



10.20 Dead Man Talking - Die Hinrichtung des Gary Gilmore



11.50 Crime and Justice - das Justizsystem der USA Die Todesstrafe



12.35 Mördern auf der Spur Ermittler an ihren Grenzen Deutschland 2016



13.05 ZDF-History "Davon haben wir nichts gewusst" - Die Deutschen und der Holocaust Deutschland 2011



13.50 Als der Krieg nach Deutschland kam Der Weg nach Köln Deutschland 2005



14.35 Als der Krieg nach Deutschland kam Über den Rhein Deutschland 2005



15.20 Als der Krieg nach Deutschland kam 71927939 Deutschland 2005



16.05 "Brennt Paris?" - Kampf gegen Hitlers Befehl Frankreich 2012



17.05 UEFA Champions League Magazin Deutschland 2017



17.20 Hitlers Angriff aus dem All Das Geheimnis der V2



18.05 ZDF-History Hitlers Wunderwaffen



18.50 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Mythos "Alpenfestung" Deutschland 2012



( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )



Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur Autobahn Deutschland 2017



23.10 Böse Bauten Hitlers Architektur im Schatten der Alpen Deutschland 2016



23.55 Das unterirdische Reich Von Festungen und Führerbunkern Deutschland 2004



0.40 heute journal



1.05 Terra X Imperium - Der Fluch des Diamanten Deutschland 2010



1.50 Terra X Imperium - Das Schwert der Shogune Deutschland 2010



2.35 Mythen-Jäger Das verlorene Samurai-Schwert Großbritannien 2012



3.20 Mythen-Jäger Die verschollene Bibliothek von Iwan dem Schrecklichen Großbritannien 2013



4.05 Mythen-Jäger Das Rätsel der Bundeslade Großbritannien 2012



4.50 Mythen-Jäger Die geheimnisvolle Goldmine Großbritannien 2014







Woche 17/18 Samstag, 21.04.



Bitte Programmänderung, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 Auf die Fresse! Straßen-Rap in Deutschland Deutschland 2016



6.20 Arte: RE Im Mekka des Rap Der Sound der Banlieues



6.50 ZDFzoom Autonom, radikal, militant? Inside linke Szene Deutschland 2017



7.20 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 2017



8.05 Die Rechte Wende - Beobachtungen jenseits der Mitte



9.05 ZDF-History Die Blutspur - Rechter Terror in Deutschland Deutschland 2017



"Die sieben größten Tricks der Populisten" um 9.15 Uhr entfällt 9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.50 NSU privat Innenansichten einer Terrorzelle Deutschland 2015



"ZDF-History: Gefährliche Verführer - Die großen Populisten" um 10.00 Uhr entfällt 10.35 Terra X Schliemanns Erben Grenzwall gegen die Barbaren - Der Limes 11.20 Terra X Schliemanns Erben Gefahr an Roms Grenzen - Der Limes



12.05 Mythos Hadrian Großbritannien 2008 12.50 Wunderbare Welt Hightech der Antike Erfindungen zwischen Tiber und Tigris



13.35 Terra X Große Völker: Die Araber Deutschland 2016 14.20 Terra X Große Völker: Die Germanen Deutschland 2016



15.05 Terra X Große Völker: Die Karthager Deutschland 2016 15.50 Ägypten von oben Die versunkenen Städte Großbritannien 2011



16.35 Ägypten von oben Das Tal der Pyramiden



17.20 Terra X Ein Tag im alten Rom Deutschland 2016



18.05 Atlantis - Mythos und Wahrheit Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Nero Retter Roms? Italien 2010



22.25 Rätsel der Geschichte Das Kolosseum in Rom USA 2012



23.10 Ursprung der Technik Rekorde der Antike



23.55 Wunderbare Welt Hightech der Antike Erfindungen zwischen Tiber und Tigris



0.35 Terra X Große Völker: Die Karthager Deutschland 2016



1.20 Terra X Große Völker: Die Germanen Deutschland 2016



2.05 Terra X Große Völker: Die Araber Deutschland 2016



2.50 ZDF-History Die verlorene Stadt der Gladiatoren Deutschland 2016



3.35 Terra X Ein Tag im alten Rom Deutschland 2016



4.20 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2014



