Die Spannung ist kaum auszuhalten

Auch zum Ende dieser Handelswoche machte die DAX-Erholung keine Fortschritte. Offenbar trauen Anleger dem Braten noch immer nicht. Es wird möglicherweise befürchtet, dass sich der Handelsstreit oder die Nahost-Krise jederzeit zurückmelden könnten.

Das war heute los. Einmal mehr hielt sich der DAX die meiste Zeit des Handelstages in der Nähe seines Vortagesschlusses auf. Dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer will immer noch nicht der ganz große Durchbruch in Richtung 13.000-Punkte-Marke oder sogar in Richtung eines neuen Allzeithochs gelingen. Stattdessen geht das Warten weiter. Möglicherweise ändert sich dies, wenn die kommende EZB-Sitzung erfreuliche Ergebnisse bringt.

Das waren die Tops & Flops. Zu den DAX-Tagesgewinnern gehörte heute die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508). Allerdings riss das Papier angesichts eines Kursgewinns von in der Spitze etwas mehr als 1 Prozent wahrlich keine Bäume aus. In den vergangenen Tagen waren die Anlegerfantasien in Bezug auf die Telekom-Aktie zurückgekehrt, da sich Investoren Hoffnungen auf einen neuen Versuch für eine Fusion zwischen T-Mobile US (WKN: A1T7LU/ ISIN: US8725901040) und Sprint (WKN: A1W1XE / ISIN: US85207U1051) machen.

