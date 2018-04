NEW YORK (IT-Times) - Die 3D-Plattform Shapeways hat in einer neuen Finanzierungsrunde einen zweistelligen Millionen-Dollar-Betrag von Investoren erhalten. Der 3D-Printing Marktplatz Shapeways sammelt in einer Series E Finanzierungsrunde rund 30 Mio. US-Dollar Venture Capital von Investoren ein. Die...

