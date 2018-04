Von Donato Paolo Mancini

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Opel-Mutter Peugeot geht davon aus, dass ihre deutsche Tochter alle Tarifvereinbarungen mit den Arbeitern respektiert. Peugeot werde in die Werke investieren, sobald diese ihre Ziele erreichten, teilte der französische Autobauer mit.

Peugeot gab dieses Statement nach einem Treffen mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Arbeitsminister Hubertus Heil heraus. Zuvor hatte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Wolfgang Schäfer-Klug gesagt, der neue Opel-Mutterkonzern habe einen Abbauplan für 3.700 Arbeitsplätze bis zum Jahr 2020 vorgelegt. Der deutsche Autobauer versucht derzeit, seine Kosten massiv zu senken.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Freitag in Berlin, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei es "sehr wichtig", dass alle Beteiligten im Gespräch miteinander seien. Eine Sprecherin des Arbeitsministeriums sagte, das Ministerium von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sei in Gesprächen mit der Konzernführung, damit Beschäftigung und Standorte in Deutschland gesichert würden.

