Prinz Charles soll seiner Mutter Queen Elizabeth II. an der Spitze des Commonwealth folgen. Ans Aufhören denkt die Monarchin aber noch lange nicht.

Der britische Thronfolger Prinz Charles soll seine Mutter, Königin Elizabeth II., als Oberhaupt des Commonwealth beerben. Das haben die 53 Regierungschefs des Staatenbunds am Freitag in Windsor beschlossen, wie die britische Premierministerin Theresa May am Freitag in ihrer Abschlussrede mitteilte.

Die Queen hatte sich zuvor für die Entscheidung zugunsten ihres 69-jährigen Sohnes ausgesprochen. Die Regierungschefs der Commonwealth-Staaten kommen alle zwei Jahre zu einem Gipfeltreffen zusammen. Der Veranstaltungsort ist jedes Mal ein anderer. In dieser Woche trafen sie sich in London und Windsor.

Öffentlich hatte sich auch Kanadas Premierministerin Justin Trudeau für Prinz Charles stark gemacht. "Ich bin sehr mit dem Wunsch Ihrer Majestät ...

Den vollständigen Artikel lesen ...