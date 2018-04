The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.04.2018



ISIN Name



CA34416M1086 FOCUS VENTURES LTD

CA70162N2059 PARLANE RESOURCE CORP.

CA87957T1066 TELFERSCOT RESOURCES INC

CH0409938112 PFBK SCHW.HYP.18-27

US04962H2094 ATOSSA GENETICS DL -,015