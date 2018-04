Köln (ots) - Comedian Markus Maria Profitlich (58) ist an Parkinson erkrankt. "Ich habe mich entschieden, von Anfang an offen damit umzugehen und will keine Energie damit verschwenden, die Erkrankung zu verbergen", sagte er im Gespräch mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" und der "Kölnischen Rundschau" (Samstag-Ausgaben). "Ich bin in meiner Arbeit nicht eingeschränkt und bereite zur Zeit mein neues Soloprogramm vor und ich habe weiterhin große Lust auf der Bühne, vor der Kamera und vor dem Mikrofon zu stehen", betonte der Komiker, der aus dem Fernsehen ("Mensch, Markus") ebenso bekannt ist wie von seinen Bühnenauftritten. Am Samstag, 5. Mai, gibt er die Premiere von "Schwer verrückt" in Königswinter bei Bonn.



