SocGen hebt RWE auf 'Buy' - Ziel 25,60 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat RWE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,50 auf 25,60 Euro angehoben. Die Kursentwicklung sei lange von Innogy bestimmt gewesen, schrieb Analyst Lüder Schumacher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem komplexen Deal mit Eon aus dem Vormonat könnten sich die Anleger nun alleine auf RWE konzentrieren, auch wenn er nicht vor dem ersten Quartal 2020 umgesetzt sein dürfte. Schumacher sieht auf aktuellem Niveau enormes Potenzial.

Baader Bank hebt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel bleibt 44 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat CTS Eventim vor Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 44 Euro belassen. Er rechne bei dem Tickethändler und Konzertvermarkter mit einem starken ersten Quartal, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Konsenserwartungen bezeichnete er als noch immer zu niedrig - auch deshalb, weil der Markt das Wachstumspotenzial bei neuen Dienstleistungsaktivitäten unterschätze. Nach dem jüngsten Kursrückgang sei nun eine Kaufempfehlung angebracht.

DZ Bank hebt KWS Saat auf 'Halten' - Fairer Wert 307,70 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat KWS Saat vor Neunmonatszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 295,00 auf 307,70 Euro angehoben. Der Saatgut-Hersteller dürfte erneut ein gutes Zuckerrübengeschäft hinter sich haben, schrieb Analyst Heinz Müller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein neues Anlagevotum begründete er mit dem zuletzt deutlichen Kursrückgang. Das höhere Kursziel reflektiert seinen geänderten Bewertungsansatz.

Mainfirst startet DWS mit 'Neutral' - Ziel 32 Euro

FRANKFURT - Mainfirst hat die Aktien der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS mit "Neutral" und einem Kursziel von 32 Euro gestartet. Die Bewertungen in der Branche seien in den vergangenen Jahren gesunken, schrieb Analyst Matthew Clark in einer am Freitag vorliegenden Studie. Umso mehr müsse die DWS erst operative Verbesserungen nachhaltig unter Beweis stellen. DAs Potenzial dazu habe sie.

Baader Bank hebt Ziel für Adidas auf 240 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Adidas vor Zahlen zum ersten Quartal von 220 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Sportartikelherstellers dürfte Gegenwind von Währungsseite verspürt haben, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechne aber mit weiteren Fortschritten bei der Profitabilität und hob daraufhin seine Gewinnschätzungen je Aktie an.

Commerzbank senkt Ziel für Henkel auf 132 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Henkel vor Quartalszahlen von 144 auf 132 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Konsumgüterhersteller dürfte schwach ins Jahr gestartet sein, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er kürzte seine Gewinnschätzungen. Allerdings sollte das Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr wieder anziehen. Das Papier sei zudem attraktiv bewertet.

SocGen senkt Ziel für Linde z.U.e. auf 225 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für die zum Umtausch eingereichten Linde-Aktien von 242 auf 225 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Fusion mit Praxair sei noch nicht eingepreist, dabei ließen sich die vorhandenen Hürden überwinden, geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Linde sei auf eigenständiger Basis deutlich unterbewertet. Bei einer Mischung aus beiden Szenarien habe sich aber die aktuelle Zielsenkung ergeben.

Morgan Stanley senkt Ziel für Deutsche Bank auf 12,50 Euro - 'EW'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Deutsche Bank von 13,00 auf 12,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Selbst mit dem guten Marktumfeld für Banken rechnet Analystin Magdalena Stoklosa nur mit einer Rendite auf das bereinigte Eigenkapital von rund 6 Prozent bis 2020. Aktuell herrsche ein strategisches Vakuum bei der Bank, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wichtig für die weitere Entwicklung seien nun die Ertragskraft im Investmentbanking, die Fähigkeit von höheren Zinsen zu profitieren sowie Kostensenkungen.

RBC Capital senkt Ziel für Commerzbank auf 12,25 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Commerzbank vor Quartalszahlen von 12,50 auf 12,25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Mit seinen angepassten Schätzungen reagiere er auf die jüngst schwächeren Märkte, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das erste Quartal sei zwar wegen der größeren Schwankungen an den Märktten durch starke Handelsumsätze gekennzeichnet gewesen, aber auch durch geringere Gebühren für das Investmentbanking.

Morgan Stanley senkt Apple-Ziel auf 200 US-Dollar - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Aktie des iPhone-Herstellers Apple von 203 auf 200 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften keine Überraschungen enthalten, aber die durchschnittlichen Marktschätzungen für das nächste Jahresviertel könnten sinken, schrieb Analystin Kathryn Huberty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mögliche Kursschwächen nach der Zahlenvorlage sollten Anleger jedoch für Käufe nutzen.

