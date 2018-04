Amazon hat in den vergangenen Tagen gezeigt, wie stark die Aktie tatsächlich ist. Es ging auch zum Ende der Woche zumindest vergleichsweise ruhig zu, nachdem "Technologie"-Aktien in den USA, zu denen im weitesten Sinne auch Amazon zählt, unter Druck geraten waren. Amazon hingegen befindet sich jetzt auf Kurs in Richtung neuer Rekordhochs. Zudem könne der Wert dann sogar mangels Widerständen bis auf 1.500 Euro klettern, so die Meinung von Chartanalysten. Im Einzelnen: Der charttechnische Aufwärtstrend ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...