Tiefgreifende Prozesskenntnisse spielen bei digitalem Design und digitalen Betriebsvorgängen eine wichtige Rolle

Auf dem Advanced Process Modelling (APM) Forum 2018 machten Unternehmen der Prozessindustrie in dieser Woche Präsentationen zu digitalem Design und digitalen Betriebsanwendungen von der beschleunigten Entwicklung der nächsten Generation von Pharmaka bis hin zur Erwirtschaftung von Millionen Dollar pro Jahr an Gewinnsteigerungen für große Prozessanlagen.

Ben Weinstein, head of R&D Product and Process Systems Modeling at Procter Gamble, delivers the keynote speech on how digital design techniques are used systematically to accelerate innovation in P&G. (Photo: Business Wire)