Hagen (ots) - Schon im kommenden Jahr sollen die ersten Autos auf einem Teilabschnitt der geplanten Teststrecke für autonomes Fahren in Südwestfalen zum Einsatz kommen. Das berichtet die WESTFALENPOST (Samstagausgabe). Die Stadtwerke Arnsberg und Menden als Initiatoren des Projekts haben dafür das Netzwerk Zukunftsmobilität Südwestfalen gegründet. Bisher sind 30 Unternehmen, Behörden und Einrichtungen mit im Boot, zum Beispiel Kirchhoff Automotive, Trilux, der Tüv Rheinland, die Fachhochschule Südwestfalen und die Bezirksregierung Arnsberg.



Die Teststrecke soll zwischen Soest und Iserlohn auf einer Distanz von 60 bis 80 Kilometern entstehen und Erkenntnisse über das autonome Fahren speziell im ländlichen Raum liefern. Damit ist das Projekt bundesweit einzigartig. Spätestens im Jahr 2025 sollen die Autos autonom über die gesamte Distanz rollen. "Wir wollen aber schon im kommenden Jahr das erste Teilstück eröffnen", kündigten die beiden Stadtwerke-Geschäftsführer Karlheinz Weißer (Arnsberg) und Bernd Reichelt (Menden) im Gespräch mit der WESTFALENPOST an.



Die NRW-Landesregierung begrüßt demnach die geplante Teststrecke für automatisiertes und vernetztes Fahren. Sie werde das weitere Vorgehen durch die neue Abteilung für Grundsatzangelegenheiten der Mobilität, Digitalisierung und Vernetzung "aktiv begleiten", teilte das Ministerium auf WESTFALENPOST-Anfrage mit.



