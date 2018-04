Es braucht dringend Regularien: Daten gehören denen, die sie hergeben - und nicht denen, die sie archivieren.

Man sollte Facebook dankbar sein. Selten wurde so viel über Datenschutz diskutiert wie im Moment. Nach der anfänglichen Euphorie über die demokratisierende Wirkung von Sozialen Medien, herrscht nun Katerstimmung.

Wer erinnert sich nach sieben Jahren Krieg noch daran, dass der arabische Frühling damals von Twitter und Facebook eingeläutet wurde? Die Trümmer in Syrien und der digitale Großmogul Mark Zuckerberg, der sich vor dem Kongress rechtfertigen musste, entstammen derselben Büchse der Pandora.

Manche Menschen erwägen ernsthaft, sich wieder in die altbekannte analoge Welt zurückzuziehen. Andere schauen wie Goethes Zauberlehrling entgeistert auf die stetig wachsende Datenflut, die zu Manipulation und Überwachung geradezu einlädt: Die Geister, die wir riefen, wie werden wir sie los?

Die aktuelle Diskussion kreist jedoch meist um die falsche Frage. Die meisten Experten reduzieren sich auf Tipps für Verbraucher, nach dem Motto: Selbst schuld, wer da mitmacht. Doch so wenig eine Frau im Minirock schuld ist, wenn sie vergewaltigt wird, so wenig sind Facebook-Nutzer verantwortlich dafür, dass möglicherweise der amerikanische Wahlkampf manipuliert wurde. Solches "Victim Blaming" geht am Kern des Problems vollkommen vorbei. Denn selbst wer soziale Medien gar nicht nutzt, ist nicht in Sicherheit.

Die Spuren, die unsereins im Internet hinterlässt, gehen weit über das Zuckerberg-Imperium hinaus: Wem habe ich wann eine Mail geschickt? Mit wem wie lange telefoniert? Wie oft von wo an wen eine SMS geschickt? Und selbst wenn ich all das nicht tue: GPS-Koordinaten an Smartphone-Fotos, algorithmische Erkennung von Gesichtern, Videoaufzeichnungen an Geldautomaten oder Verkehrsknotenpunkten, Daten in Supermarktkassen, Versicherungen, Behörden.

Wenn man all unsere "Spuren im Netz" verknüpft und auswertet, lassen sich weitreichende Erkenntnisse über unser Privatleben gewinnen - ganz ohne monopolistische "Datenkrake" und ganz ohne kriminelle Energie. Da muss nichts "gehackt" werden.

Allerorten sind die Zutaten, verharmlosend als "Metadaten" bezeichnet, für das digitale Frankenstein-Labor verfügbar: Wer ein eindeutiges Schlüsselkriterium auswertet, das eine Person identifiziert, kann personenbezogene Daten aus mehreren Quellen zusammensetzen. Es entsteht ein "digitaler Zwilling".

Genau das gibt Cambridge Analytica vor, getan zu haben. Auf Facebook wurde "nur" die individuell optimierte Werbung ausgespielt; die personenbezogenen Daten dahinter kamen aus Dutzenden verschiedenen Quellen.

Unverhohlen zeigte Alexander Nix, der CEO von Cambridge Analytica, schon 2016 die Viefalt seiner Big-Data-Quellen bei einem Vortrag. Das mag Prahlerei sein, wie mancher Experte munkelt. Aber machbar ist solche Auswertung von "Big Data" natürlich schon - und wenn nicht jetzt, dann eben bald.

Der Knackpunkt: Heutige künstliche Intelligenzen gehen nicht mehr nach vom Programmierer vorgegebenen Regeln vor (wenn Zustand A, dann Reaktion ...

