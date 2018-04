Die Koalition ringt um die Einführung neuer Klagerechte für Verbraucher. Der SPD-Gesetzentwurf stößt auf Vorbehalte - nicht nur bei der Union.

In den festgefahrenen Streit über die geplanten neuen Verbraucher-Klagerechte für Fälle mit vielen Betroffenen wie beim Diesel-Skandal, schaltet sich die Wirtschaft ein. Mehrere Wirtschafts-Verbände drängen auf Nachbesserungen des Gesetzentwurfs von Justizministerin Katarina Barley (SPD).

"Uns treibt die Sorge um, dass mit Musterfeststellungsklagen von Verbrauchern auch in Deutschland eine Klageindustrie nach US-Vorbild mit Erpressungspotential gegenüber Unternehmen entsteht", sagte der Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Holger Schwannecke, dem Handelsblatt. Der derzeitige Entwurf müsse daher "in einigen Punkten" nachgebessert werden.

"Für das Handwerk ist dabei die Frage der Klagebefugnis eine entscheidende Stellschraube", betonte Schwannecke. "Wer den Risiken kollektiver Klagen, wie wir sie aus den USA kennen, wirksam vorbeugen will, muss sicherstellen, dass nur ausgewählte und nicht gewinnorientierte Stellen klagen dürfen." Aus Sicht des ZDH wäre die Einsetzung einer zentralen öffentlichen Stelle, wie es in Skandinavien bekannt sei, "eine zielführende Lösung". "Zu denken wäre hierbei etwa an das Bundesamt für Justiz oder einen Ombudsmann", sagte Schwannecke.

Ähnlich äußerte sich der Handelsverband Deutschland (HDE). "Ein Missbrauch der Klagebefugnis muss durch gesetzliche Regelungen von vornherein vermieden werden. Ansonsten droht uns ein ähnliches System wie in den USA, wo Massenklagen von spezialisierten Anwälten und Verbänden Unternehmen ins Wanken bringen", sagte Peter Schröder, ...

