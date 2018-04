Der Soziologe Bruno Latour deutet Populismus und Massenmigration, die Steuervermeidung der Superreichen und die Leugnung des Klimawandels als Realitäts-Flucht-Bewegungen: Raus aus den "Gated Communities" - zurück in die Welt!

Der Philosoph Hermann Lübbe hat die Globalisierung einmal als glückenden Prozess beschrieben, der vor allem "Modernisierungsgewinner" hervorbringt: Menschen, die von den nicht erklärungsbedürftigen Vorzügen des technischen Fortschritts überzeugt sind und sich daher als Mitglieder einer mundialen "Zivilisationsökumene" verstehen. Dahinter stand der zuversichtliche Gedanke, dass mit der Vernetzung einer nicht zuletzt medial eingeebneten, "flachen Welt" (Thomas Friedman) ein Zuwachs an Rückkopplung einhergeht, ein internationaler Diskursgewinn entsteht.

Seit immer mehr Fremde uns ihre Erzählungen, Erfahrungen und Interessen aufdrängen (können) - schlecht bezahlte Fabrikarbeiterinnen, die unter Lärm und Erschöpfung leiden; Inselbewohner, die vom Anstieg des Meeresspiegels betroffen sind; Nomaden die an versandeten Weiden verzweifeln - machen alle Menschen weltweit und miteinander die Erfahrung, dass sie niemals zuvor in der Geschichte so umfassend einander ausgeliefert waren wie sie es hier und heute sind, so das Argument. Japanische Devisen sichern Amerikas Konsum-Wohlstand. Die Immobilienpreise in Iowa treiben Island in den Ruin. Kohlekraftwerke in China schmelzen arktisches Eis.

Lübbe hat im Anschluss an Hans Blumenberg darauf verwiesen, wie stark ausgerechnet die Raumfahrt zum planetarischen Selbst-Bewusstsein des Menschen im späten 21. Jahrhundert beitrug: Das Bild der Erde aus der Mondfahrerperspektive zeige, dass wir unauflöslich an unseren Planeten gebunden bleiben - und dass kein Problem des Menschen in seinem Habitat (Natur, Klima, Umwelt) delegationsfähig sei. Oder mit Lübbes Worten: Der Mensch hat keine kosmische, nur eine globale Perspektive, weil er im All "nichts als staubige, eisige, höllische oder giftige Wüsteneien" antrifft - und weil wir bei all unseren kosmischen Expeditionen nur einen einzigen Ort entdecken, der "unserer Gattung Aufenthalt von einiger Dauer verstattet, nämlich unsere Erde".

Der Clou an diesem Gedankengang: In einer Art ptolemäischer Konterrevolution rückt die Erde wieder in ihre Mittelpunktstellung ein, nicht kosmologisch, versteht sich, wohl aber lebenspraktisch: Weil mit der zunehmenden Erschöpfung natürlicher Ressourcen die Zahl der knappen Güter wächst, für die gilt, dass sie sich entweder kooperativ oder gar nicht nutzen lassen (Wasser, Öl, Klima, Natur), sind wir alle miteinander dazu verdammt, uns als Ökologen zu begreifen, die Sorge tragen für das Wohlergehen ihres Wohnorts - für die Erde.

Lübbe hat seine Globalisierungsgedanken (wie Thomas Friedman) 2005 zu Papier gebracht, das ist historisch gesehen ein Wimpernschlag - und er hat, allen Schlechtwetternachrichten der vergangenen Jahre zum Trotz, nach wie vor viele Fakten auf seiner Seite, wie die neuen Bücher des inzwischen verstorbenen Statistikers Hans Rosling ("Factfulness") und des Psychologen Steven Pinker ("Aufklärung jetzt") zeigen.

Und doch wirkt Lübbes Zuversicht dreizehn Jahre später beinahe schon obszön. Zumal dann, wenn man sich mit dem neuen Buch des französischen Soziologen Bruno Latour gegen den ruchlosen Optimismus impft, mit dem die Heilsbringer aus dem Silicon Valley uns aus der hellen Gegenwart von Rosling und Pinker in eine blitzblank strahlende Zukunft zu katapultieren versprechen.Latour ...

Den vollständigen Artikel lesen ...