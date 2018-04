Es gibt viele Möglichkeiten, von der langfristigen Verlagerung in Richtung E-Commerce zu profitieren. Der Ansatz von eBay (WKN:916529) besteht darin, einen lebendigen Marktplatz zu schaffen, der viele kapitalintensive Teile der Transaktion wie Bestandsverwaltung und -abwicklung den einzelnen Verkäufern überlässt. Diese Strategie führt tendenziell zu einer hohen Rentabilität, und diese Renditen sind in letzter Zeit sogar noch höher, da sich das Umsatzwachstum von eBay beschleunigt. Dass diese positive Dynamik aufrechterhalten wird, werden die Investoren am 25. April bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2018 sehen wollen. Hier sind die wichtigsten Punkte, die es in diesem Bericht zu beachten ...

