Die Attraktivität von Leerverkäufen liegt auf der Hand. Diese bieten den Investoren die Möglichkeit, von fallenden Kursen zu profitieren, was dazu beitragen kann, Verluste aus Long-Positionen innerhalb desselben Portfolios auszugleichen. Die jüngste Volatilität an der Börse mag viele Anleger davon überzeugt haben, dass Shorts in diesem Jahr ein kluger Schachzug sein könnten. Aber sollte man nicht stattdessen Aktien suchen, die steigen könnten, anstatt solche, die fallen könnten? Ein schwieriger Markt Derzeit ist es außerordentlich schwierig vorherzusagen, in welche Richtung sich der Aktienmarkt kurzfristig entwickeln wird. Für die Weltwirtschaft bestehen klare Gefahren, die die Anlageperformance belasten könnten. Beispielsweise könnte sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...