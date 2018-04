Andrea Nahles dürfte beim SPD-Parteitag am Sonntag klar gegen ihre Konkurrentin Simone Lange gewinnen. Doch die Flensburger Basiskandidatin reißt geschickt alte Wunden auf. Das sagt viel über den Gemütszustand der SPD.

Wenn Simone Lange, die Frau, die sie jetzt "Rebellin" nennen in der SPD, ein bisschen im Internet stöbert, wird sie auf einen Artikel stoßen, der ihr gefallen dürfte. Vor rund drei Jahren, die Agenda-und Hartz-Reformen feierten gerade ihren zehnten Geburtstag, veröffentlichten Sigmar Gabriel und Andrea Nahles gemeinsam einen Gastbeitrag in der "Süddeutschen Zeitung". Darin würdigten die beiden an prominenter Stelle den "großen Anteil", den das Reformwerk bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit hatte. Die Botschaft: Der deutsche Job-Boom, das neue Wirtschaftswunderland - sie waren nicht zuletzt das Werk von Peter Hartz und Gerhard Schröder.

Der Artikel war der demonstrative Versuch, eine Krankheit zu heilen, an der die SPD auf das Heftigste laborierte: nennen wir sie Morbus Hartz. Der damalige Parteichef und die damalige Arbeitsministerin, die Schröder einmal die "Abrissbirne sozialdemokratischer Programmatik" genannt hat, hakten sich unter und erteilten der Agenda ihre Absolution. Das war von großer parteipolitischer Symbolik (auch deswegen, weil Nahles und Gabriel sonst ...

