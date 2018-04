Von Andy Pasztor

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der Explosion eines Triebwerks während eines Linienflugs in den USA haben die Luftfahrtbehörden in den USA und Europa eine rasche Überprüfung von hunderten Triebwerken angeordnet. Alle Triebwerke vom Typ CFM56-7B - ein industrielles Arbeitspferd, das viele Boeing-737-Flugzeuge antreibt - müssen binnen 20 Tagen inspiziert werden, verfügten die Behörden.

Die Anforderungen betreffen fast 1.000 Triebwerke in den USA und Europa, von denen bereits rund 150 geprüft wurden. Unfallermittler glauben, dass ein Triebwerk bei einem Flug der Southwestern Airlines zerbarst, weil ein Ermüdungsriss im Inneren einer Turbinenschaufel auftrat. Trümmerteile zerstörten eine Fensterscheibe, woraufhin eine Frau zum Teil hinausgesogen und von Mitreisenden wieder ins Innere gezogen wurde. Die Frau erlag ihren Verletzungen.

