Weidmann: Keine Wachstumswende in Deutschland

Von Tom Fairless

WASHINGTON (Dow Jones)-In Deutschland zeichnet sich nach Einschätzung von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann bisher kein Ende des Konjunkturbooms ab. Er sehe keinen Wendepunkt beim Wachstum, sagte Weidmann am Freitag am Rande der Frühjahrstagung von Internationalen Währungsfonds und Weltbank in Washington. "Deutschlands Wirtschaft boomt weiter", fügte er hinzu. Das deutet darauf hin, dass sich Weidmann im EZB-Rat für ein frühestmögliches Ende des Stimulusprogramms der Europäischen Zentralbank (EZB) einsetzen wird.

Den jüngsten Rückgang der deutschen Produktion im Februar wollte Weidmann nicht überbewertet wissen. Insgesamt expandiere die Wirtschaft weiter deutlich über ihrer Potenzialrate. Er wies darauf hin, dass Unternehmen angesichts der rückläufigen Arbeitslosigkeit zunehmend Schwierigkeiten hätten, geeignete Mitarbeiter zu finden, was zu Engpässen führe.

Der EZB-Rat wird am Mittwoch und Donnerstag in Frankfurt zu seiner nächsten geldpolitischen Sitzung zusammenkommen. Volkswirte rechnen nicht mit Anpassungen. Allerdings müssen die europäischen Währungspolitiker bald über die Zukunft des Anleihekaufprogramms entscheiden, das noch bis September läuft.

