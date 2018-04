Das "Stand-up-Meeting" am Morgen lässt Herrn K. noch am Abend grübeln. Jetzt überholt ihn schon sein alter Firmenchef in Sachen Digitalisierung.

Der alte Reschke will modern werden. Er hatte eigentlich gehofft, seine digitale Ignoranz bis in die Rente retten zu können. Aber trotz Chef-Bonus spürt er, dass ihn in der Firma immer weniger ernst nehmen. Nicht mal mehr aus Respekt oder wenigstens Angst. Also hat er sich informiert, wie das geht mit dem Digital-Werden.Seine Frau hat gesagt, er solle auf jeden Fall die Krawatten mit den Elefanten wegschmeißen. Auf seine Frage, welches Muster denn dann zu seiner inneren Coolness passe, ging sie nicht mehr ein. Im Herzen fühlt sich Reschke als Rebell wie Mick Jagger, und der tourt ja auch noch in einem Alter, in dem anderen schon Speichelfäden in den Mundwinkeln hängen.

Also kaufte er sich in einem "Street-wear"-Laden ein Kapuzenshirt und ein paar Turnschuhe, die schon Hoodie und Sneaker hießen, als er Vorstandschef wurde, und das ist auch schon lange her. Außerdem legte sich Reschke ein Fitnessarmband zu. Nicht weil er nun Sport machen wollte, sondern weil er vor seinen Untergebenen damit so tun kann als ob.Aber das reicht heute nicht mehr. Deshalb lädt er an diesem Morgen zum "Stand-up-Meeting". Er hatte gelesen, dass bei Start-ups nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...