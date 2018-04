Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC ) trennt sich von seiner Mehrheitsbeteiligung an Sound Inpatient Physicians in den USA. Käufer sei eine Investorengemeinschaft unter der Leitung von Summit Partners, die 2,15 Milliarden Dollar (1,76 Milliarden Euro1) bezahlt, wie FMC am Samstag mitteilte. Mit der Transaktion werde voraussichtlich ein Buchgewinn in Höhe von rund 800 Millionen Euro vor Steuern erzielt. Den Erlös will FMC in "andere Wachstumsinitiativen" stecken.

FMC wurde im Jahr 2014 Mehrheitsgesellschafter von Sound. Der Verkauf müsse noch von Behördenseite genehmigt werden, was für Ende des Jahres erwartet werde. In den Finanzzielen von FMC für die Jahre 2018 und 2020 sei der Verkauf noch nicht berücksichtigt, hieß es weiter.

Sound ist ein Netzwerk aus Ärzten, das medizinische Dienstleistungen in der gesamten Akutversorgung anbietet - von Notfallmedizin, Intensivmedizin, Krankenhausmedizin bis hin zur medizinischen Nachbetreuung./stk

ISIN DE0005785802

