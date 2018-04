Mehr Geld für Wissenschaft, Technologie, Verteidigung und Soziales: In Nordkoreas Haushalt werden die Mittel großzügig verteilt.

Stellen Sie sie sich einen Staatshaushalt vor, der stetes Wachstum zeigt, Wissenschaft und Technik fördert, viel Geld für Soziales, Infrastruktur und Militär ausgibt und im Parlament einstimmig angenommen wird. Genau so denken die Ökonomen in Nordkorea und der vergangene Woche vom Parlament in Pjöngjang genehmigte Haushalt spiegelt das wider.

Nordkorea will attraktiv für ausländische Investoren sein. Doch gleichzeitig verschleiert es seine Konjunkturdaten. Wie es um das Land wirtschaftlich steht, ist unklar. Transparenz? Fehlanzeige. Aktuelle Haushaltszahlen werden seit 1981 nicht mehr veröffentlicht. Stattdessen werden Wachstums- oder, wie dieses Jahr, Gesamtwachstumszahlen herausgegeben. Kennzahlen zur Konjunktur erschienen zuletzt 1965.

Ausländische Experten müssen sich daher auf Zahlen der südkoreanischen Regierung verlassen. Über den Jahreshaushalt macht Pjöngjang stets mysteriöse Angaben, während andere Wirtschaftsindikatoren geheim gehalten werden. Die Folge: Keiner weiß, ob der Haushalt überhaupt ausgeglichen ist.

"Nordkorea ist in dieser Hinsicht wirklich einzigartig", sagt Benjamin Silberstein von der Denkfabrik Foreign Policy Research Institute. "In den 1960er Jahren haben sich sogar die Diplomaten des sowjetischen Blocks frustriert gezeigt, dass die grundlegendsten Dokumente nicht öffentlich einsehbar waren."

Dabei ist es gerade jetzt für Experten besonders wichtig, Wirtschaftsdaten zu bekommen: Staatschef Kim Jong Un bereitet sich auf sein erstes Gipfeltreffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In in der kommenden Woche vor. Und US-Präsident Donald Trump soll er im Mai oder Juni treffen.

Die rosigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...