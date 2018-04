Drei Gründer bauen eine deutsche Alternative zu den E-Commerce-Riesen auf. Um zu wachsen, wirbt das Start-up um Kapital - auf ungewöhnliche Art.

Ein Jahr lang wartete Mustafa Azim auf seine Uhr. Er hatte sie auf einem der großen Online-Marktplätze gekauft, bezahlt - und nie erhalten. Der Anbieter war nicht auszumachen, der Kundenservice keine Hilfe. Das kann es doch nicht sein, dachte Azim sich. Und gründete mit zwei Kommilitonen smartvie.

Ursprünglich sollte es ein Auktionshaus für Privatleute werden. "Doch dann haben wir gemerkt, dass auch die Händler nach Alternativen suchen", sagt Azim, der stets präzise antwortet, nie ausschweift. Also ihr Entschluss: "Private raus, Händler rein."

Seitdem arbeiten sie daran, smartvie als "das bessere Ebay" zu etablieren. "Wir wollen eine deutsche Alternative aufbauen", sagt Azim. Und das ist, wie der studierte Volkswirt einräumt, noch schwieriger als gedacht. "Wir sind optimistischer rangegangen", gibt Azim zu.

Experten überrascht das nicht. Den amerikanischen E-Commerce-Riesen Ebay und Amazon Marktanteile streitig zu machen, halte er zwar für "nicht unmöglich", sagt Rainer Nagel von der Beratungsgesellschaft Atreus. Doch dafür brauche man "sehr viel Geld".

Smartvie gibt es seit acht Jahren. Noch sind vor allem die Ambitionen schwindelerregend hoch, nicht aber die Umsätze. 600 Händler bieten auf Azims Plattform rund 400.000 Produkte an. Die Zahl der monatlichen Einkäufe bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Den durchschnittlichen Warenkorbwert gibt Azim mit rund 100 Euro an.

Zum Vergleich: Amazon setzte im Vorjahr 178 Milliarden US-Dollar um (144 Milliarden Euro), knapp zehn Milliarden Dollar waren es bei Ebay. Und die Margen sind notorisch niedrig. Smartvie steckt also noch in einer Nische. Doch das will Azim nun ändern.

Mittlerweile beschäftigt der 32-Jährige 13 Mitarbeiter. Auch seine beiden Mitgründer sind weiterhin dabei.

