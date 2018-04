Etwas langweiliger ging es zuletzt für die Aktie von Evotec zu. Das Unternehmen musste in den zurückliegenden Handelssitzungen einen kleinen Rücksetzer einstecken. Allerdings sind Chartanalysten davon überzeugt, dass gerade der Wochenausklang am Freitag keinen Einfluss auf den künftigen Kursverlauf haben dürfte. Es handelt sich bei Evotec um Gewinnmitnahmen, die keine Aussagekraft am Bestand des Aufwärtstrends haben. Die Aktie ist seit Anfang Dezember im Aufwärtsmarsch. Dabei stellen sich Kursziele ... (Frank Holbaum)

