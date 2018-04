2020 werden rund 50 Milliarden Sensoren und Maschinen vernetzt sein. Wie verhindern wir, dass sie bei ihrem Einsatz in Autos, der Medizin und in Fabriken manipuliert werden?

Die Software Cogito ist so etwas wie das digitale Pendant zu einem Privatdetektiv. Während sich Ermittler aus Fleisch und Blut in schattige Hauseingänge drücken müssen, um zu erfahren, mit wem sich ihre Zielpersonen treffen, wird Cogito im Netz aktiv. Die Software erkennt anhand digitaler Spuren etwa, wer mit wem wann in welchem Restaurant zu Abend gegessen hat - selbst wenn die Teilnehmer konspirativ vorgehen und zuvor alles tun, um ihr Treffen geheim zu halten.

Das Programm analysiert belanglos wirkende Facebook-Posts und Instagram-Bildchen, mit denen inzwischen viele Menschen Einblick in ihre Gewohnheiten gewähren, kombiniert zahlreiche Informationen im Netz mit anderen frei zugänglichen Daten, etwa auf Nachrichtenseiten, in Bildergalerien oder Rezensionen, und simuliert menschliche Lern- und Denkprozesse.

"Unsere Software stocherte ins Leere, gäbe es nicht eine gigantische Verfügbarkeit von Daten, die sie mit ihren Fähigkeiten verknüpft. Erst das schafft die Grundlage unserer Analysen", sagt Stefan Welcker, Deutschlandchef der Softwarefirma Expert System, die Cogito vertreibt. Den Großteil des Umsatzes erwirtschaftet die Firma im Sicherheitsbereich. Sie leiste "konkrete Unterstützung bei taktischen und strategischen Verteidigungs- und Geheimdienstaktivitäten". Etwa indem sie Milliarden öffentlich verfügbarer Daten, wie Einträge in sozialen Netzwerken, auf Hinweise untersucht, die auf ein Verbrechen deuten könnten.

Software wie Cogito geht die Arbeit nie aus, im Gegenteil: Sie wird künftig auf noch viel mehr Daten zugreifen können als bisher. Nachdem die Digitalisierung den privaten Alltag durchdrungen hat, erfasst sie nun viele Aspekte des Geschäftslebens mit seinen digitalen Prozessketten vom Produktdesign über die Fertigung bis hin zur Wartung von Maschinen. Bis 2020 werden mehr als 50 Milliarden Geräte, Sensoren oder Maschinen miteinander kommunizieren, schätzt die Unternehmensberatung Deloitte. Das bisher von Computern gebildete Internet wandelt sich zum Internet der Dinge - und liefert damit noch mehr Daten.

Künstliche Intelligenz trägt dazu bei, aus diesen Daten Wissen zu generieren. Denkbar ist, dass Sensoren in Autos helfen, Verkehrswege zu entlasten und Staus zu verhindern. Dass sich Krankheiten dank des Datenfundus schneller diagnostizieren und zielgerichteter kurieren lassen. Und dass vernetzte Maschinen produktiver und zuverlässiger denn je arbeiten. Der gewaltige Fluss an Informationen wird möglicherweise ein Segen sein. Aber was, wenn die Daten missbraucht würden? Wenn Konzerne oder Staaten die Maschinen manipulierten und die Privatsphäre der Bürger verletzten?

Die bevorstehende Vernetzung von Büros, Fabriken und Lieferketten zwingt Politiker und Hersteller, das Nebeneinander von Mensch und Maschine neu auszutarieren. Es gilt, eine Art Gesellschaftsvertrag des Digitalzeitalters zu schaffen. Der die Grenzen der künstlichen Intelligenz bestimmt. Und der die Systeme rechtlich davor schützt, in die Hände von Kriminellen und Despoten zu fallen, die Algorithmen manipulieren, Bürger steuern, Geldströme umlenken und Lösegelder von Firmen erpressen.

Eine erste Ahnung des digitalen Bedrohungspotenzials gab die Cyberkriminellen-Gang Avalanche, deren bösartiges Bot-Netz Ende 2016 in einem koordinierten Zugriff von Ermittlern aus 39 Staaten ausgehoben wurde. Allein in Deutschland hatten die Angreifer ...

