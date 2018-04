Eine Kommunalpolitikerin versucht die SPD aufzumischen: Simone Lange möchte die Partei reformieren. Doch dafür muss sie es zunächst mit der Parteispitze aufnehmen.

Simone Lange hat in den vergangenen Wochen viel von Deutschland gesehen. Die Flensburger Oberbürgermeisterin tourte mit einem kleinen Team durch Ortsvereine der SPD, um sich vorzustellen. Die 41-Jährige will auf dem Parteitag am Sonntag an die Spitze der Sozialdemokraten und tritt als bundespolitischer No-Name gegen die mächtige Andrea Nahles an.

Das alleine ist so ungewöhnlich, dass die schmale und meist fröhlich wirkende Kommunalpolitikerin viel Aufmerksamkeit bekommt. Die nutzt sie, um gegen die Parteispitze auszuteilen und ...

